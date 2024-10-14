Новые остановочные павильоны установили в ЖК «Ильинские Луга» в Красногорске

Исполняющий обязанности начальника управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа Владимир Лукьянов сообщил, что установка остановок общественного транспорта была завершена раньше намеченного срока. Сейчас идет процедура передачи павильонов в муниципальную собственность.

Всего застройщик передал округу 10 новых остановок, которые установлены на улицах Архангельская и Заповедная для удобства местных жителей. Администрация округа будет отвечать за содержание павильонов и прилегающих дорог, которые также перешли в ее собственность от застройщика.

Развитие микрорайона Ильинские Луга продолжается, и новые остановочные павильоны значительно улучшат комфорт поездок на общественном транспорте для его жителей.

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