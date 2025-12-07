Новые остановочные комплексы установят на Коммунальном проезде в Химках

В Химках у дома № 16 на Коммунальном проезде установят новые остановочные комплексы с двух сторон дороги. Школьники получат прямой доступ к к кварталам Вашутино, Ивакино, Клязьма, микрорайону Новогорск-Планерная, а также к ж/д станции «Химки» и метро «Беломорская».

Остановочные комплексы установят по просьбе жительницы Татьяны Федотовой. Она обратилась к главе округа Елене Земляковой во время выездного приема администрации.

«Важно, чтобы подходы к новым остановкам были выполнены качественно. Впереди зима, и школьники должны безопасно добираться до школы», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Специалисты разработали проект, в котором предусмотрели безопасную схему движения для пешеходов и водителей. Здесь также установят светофор с кнопкой.

Новые остановки включат в схему движения автобусов № 14 «Химки — Ивакино» и № 342к «Клязьма — метро „Речной вокзал“». Помимо этого, в департамент транспорта Москвы отправили запрос для включения остановки в схему маршрута № 1342к «метро „Беломорская“ — Хлебников».

Подрядчик приступил к работам. Он должен завершить до 15 декабря 2025 года. В результате школьники получат прямой доступ к кварталам Вашутино, Ивакино, Клязьма, микрорайону Новогорск-Планерная, а также к ж/д станции «Химки» и метро «Беломорская».