Новые остановки появятся в Павловском Посаде

Пассажиры, пользующиеся общественным транспортом на автодороге, соединяющей Павловский Посад, Субботино и Электросталь, смогут оценить новый уровень безопасности. Подмосковный «Мосавтодор» приступил к активной фазе работ по установке новых остановочных павильонов на этом участке трассы.

Как сообщили представители дорожных служб муниципалитета, всего будет построено три остановки. Новые павильоны не только обеспечат защиту от непогоды, но и создадут удобные условия для ожидания общественного транспорта. Особое внимание уделено конструкции остановок, которая не будет мешать обзору, обеспечивая безопасность как для пассажиров, так и для водителей.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предоставили более подробную информацию о конструкции остановок «Межгород». Эти павильоны изготавливаются из перфорированной металлической панели и каркаса, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Перфорированная структура панелей также способствует лучшей вентиляции и предотвращает скопление осадков внутри павильона.