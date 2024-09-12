Новые остановки появятся на улицах Поликахина и Безымянной в Балашихе

В микрорайоне Саввино в Балашихе прошла встреча с жителями в формате «выездной администрации», организованная заместителем главы округа Михаилом Объедковым. Мероприятие состоялось в гимназии № 11 и собрало представителей городской администрации, включая председателя Совета депутатов Геннадия Попова и специалистов министерства здравоохранения региона.

Прямой диалог с представителями профильных управлений администрации позволил гражданам задать волнующие их вопросы и получить ответы от компетентных специалистов.

Особое внимание уделили вопросам транспортной инфраструктуры. Начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи Ян Вергун сообщил о планах по установке новых автобусных остановок в микрорайоне Железнодорожный на улицах Безымянной и Поликахина. По его словам, за сентябрь все необходимые работы будут завершены, что станет результатом многочисленных обращений жителей.

Формат «выездной администрации» по поручению главы Балашихи Сергея Юрова стал регулярной практикой, позволяющей жителям напрямую взаимодействовать с руководством города и профильными специалистами. Все поступившие обращения были зафиксированы и взяты в работу для дальнейшего решения.

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