Новые остановки общественного транспорта открыли в Пушкино

В округе завершился проект по улучшению транспортной инфраструктуры: открыты две новые остановки общественного транспорта, расположенные напротив дома № 7 по улице Льва Толстого. Реализация этого проекта стала ответом на просьбы жителей, которые обращались в администрацию округа с просьбой обеспечить более комфортные условия для ожидания общественного транспорта.

Новые остановки призваны сделать поездки на общественном транспорте более приятными и удобными для всех категорий пассажиров. В рамках благоустройства были созданы специальные заездные карманы для транспорта, обеспечивающие беспрепятственный проезд других автомобилей, заасфальтированы посадочные площадки, оборудованы удобные подходы от тротуаров, позволяющие легко добраться до остановки.

Кроме того, был полностью обновлен пешеходный переход, расположенный рядом с остановками. Нанесена разметка, обеспечивающая безопасность пешеходов, и установлены новые дорожные знаки, предупреждающие водителей о наличии пешеходного перехода. Также нововведением в муниципалитете стало добавление остановки для маршрута № 17, который связывает железнодорожную станцию Пушкино с микрорайоном Мамонтовка.