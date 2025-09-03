Новые опоры освещения установят в Наро-Фоминске

На улицах Никольской и Доброй завершен монтаж новых опор освещения. Эти опоры станут основой для освещения улиц в темное время суток.

Представители комитета по жилищно-коммунальному хозяйству осуществляют строгий контроль за ходом выполнения работ на всех этапах.

«Мы контролируем каждый этап, чтобы жители получили надежное освещение. К 15 сентября 2025 года все работы будут завершены», — сообщили специалисты.

Данный проект реализуется в рамках региональной программы «Светлый город», инициированной с целью создания комфортной городской среды для всех жителей Подмосковья. Программа предусматривает не только установку новых опор и современных светодиодных светильников, обладающих высокой энергоэффективностью и долгим сроком службы, но и прокладку новых кабельных линий, обеспечивающих электроснабжение системы освещения.

Включение улиц Атепцева в программу благоустройства стало ответом на обращения местных жителей, обеспокоенных недостаточным освещением в вечернее время. В целом, в округе запланировано оборудовать 11 новых участков освещения.