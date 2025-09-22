Новые опоры освещения установили в Наро-Фоминске

В деревне Таширово активно реализуется программа «Светлый город», призванная повысить безопасность в темное время суток. В рамках этой программы в населенном пункте уже установлено 120 современных опор освещения и проложено около четырех километров силовых кабелей на улицах Заречная и Полевая.

На данный момент работы выполнены на 80%. Завершение оставшихся мероприятий, включающих установку дополнительных опор и подключение светильников, запланировано на конец сентября.

«Новая система освещения не только повысит безопасность в вечернее и ночное время, сделав улицы более светлыми и видимыми, но и создаст более комфортные условия для пешеходов, позволяя им безопасно передвигаться по деревне даже в темноте. Улучшенная видимость также положительно скажется на безопасности водителей, снизив риск дорожно-транспортных происшествий», — сообщил представитель подрядчика.

Реализация проекта «Светлый город» в Таширово стала возможной благодаря активной поддержке администрации Наро-Фоминского городского округа.