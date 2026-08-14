Новые операционные столы поступили в Видновскую больницу

В операционный блок Видновской клинической больницы поступили два новых рентгеноконтрастных операционных стола с ортопедической приставкой. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новое оборудование расширяет возможности хирургов и повышает безопасность пациентов. Рентгеноконтрастность столов позволяет проводить интраоперационный рентген без перемещения пациента — это экономит время, снижает риски и повышает точность вмешательств. Ортопедическая приставка дает возможность правильно позиционировать пациента при операциях на костно-суставной системе, что критически важно для качественного результата.

«Поступление такого оборудования — значимый шаг для нашего стационара. Теперь мы можем выполнять более широкий спектр оперативных вмешательств, в том числе с интраоперационной визуализацией. Для пациента это означает меньшую травматичность, более точное выполнение операции и, как следствие, более быструю реабилитацию. Мы последовательно обновляем оснащение больницы, чтобы оказывать помощь на самом современном уровне», — отметил главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов.