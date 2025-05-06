Новые окна и витражи установят во Дворце культуры «Исток» в Серпухове

Во Дворце культуры в рамках губернаторской программы «Культура Подмосковья» продолжается масштабная реконструкция, направленная на обновление и модернизацию культурного объекта. Проект реконструкции реализуется в соответствии с установленными сроками.

Общая площадь здания «Истока» составляет около 3500 квадратных метров.

«На данный момент мы сосредоточились на оштукатуривании и шпатлевке стен, параллельно ведем работы по инженерным системам», — отметил главный инженер.

Сейчас уже завершены кровельные работы и работы по инъектированию фундамента, что позволило укрепить конструкцию здания и предотвратить возможные проблемы в будущем. Демонтажные работы находятся в активной фазе: внутренняя часть здания полностью освобождена от старых элементов. В настоящее время продолжается демонтаж штукатурки фасада.

В ближайших планах — обновление зрительного зала, который является одним из ключевых помещений Дворца культуры. Особое внимание будет уделено большому залу хореографии, где планируется приступить к монтажу новых окон и витражей на втором этаже. Также ведется подготовка помещений к чистовой покраске.