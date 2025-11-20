Новые ограждения вдоль железнодорожных путей установили в Дедовске

В муниципальном округе Истра завершились работы по установке 100 метров бетонного ограждения вблизи железнодорожной станции в городе Дедовск. Эти работы направлены на обеспечение безопасности граждан и ликвидацию стихийных пешеходных троп.

Работы проводились поэтапно: сначала специалисты выровняли грунт, затем установили железобетонные стаканы и полотнища. В процессе также удалили аварийные деревья. Завершающим этапом стал монтаж железобетонных секций.

Эти меры являются частью масштабной программы по повышению безопасности на региональных железнодорожных путях. Помимо установки ограждений, власти применяют дополнительные меры. К примеру, видеонаблюдение для фиксации нарушений правил перехода, посадка густых кустарников для замены поврежденных ограждений, а также нанесение противоскользящих покрытий на края платформ.