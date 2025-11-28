Новые ограждения и скамейки установили на кладбищах в Подольске

В округе завершили установку нового ограждения и оборудовали новыми скамейками зоны для посетителей в ходе благоустройства территорий кладбищ «Красная горка-1» и «Красная горка-2». Их привели в соответствие требованиям регионального стандарта.

В период с 1 июля по 1 ноября здесь установили более 1100 метров нового ограждения, семь водоразборных точек, семь новых контейнерных площадок. Также оборудовали новыми скамейками 12 зон для посетителей, установили четыре информационных стенда и навигационные таблички. Заменили 14 старых мусорных контейнеров и привели в надлежащий вид прилегающую территорию.

Заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов провел осмотр территории и отметил, что работы выполнены подрядной организацией качественно и в срок.

Благоустройство территорий кладбищ улучшит качество предоставления ритуальных услуг и условия осуществления ухода за местами захоронения.