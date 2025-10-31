Новые очистные сооружения заработали в загородном кластере в Истре

В загородном кластере «Истра Дом» завершили строительство канализационных и ливневых очистных сооружений. Министерство жилищной политики Московской области выдал разрешение на работу объекта.

Новая система обеспечивает экологическую безопасность и комфортные условия для жителей поселка. Ливневые очистные сооружения предназначены для глубокой очистки дождевых и талых вод, что помогает предотвратить загрязнение природных водоемов, затопления и размывы грунта. Канализационные очистные сооружения позволяют полностью очищать хозяйственно-бытовые стоки и поддерживать высокие санитарные стандарты.

Руководитель проекта «Истра Дом» Денис Шевченко отметил, что современные очистные сооружения являются важной частью устойчивого развития кластера, помогают снизить воздействие на природу, экономно использовать водные ресурсы и обеспечивают автономность комплекса.