Новые очистные сооружения в селе Протекино начали работать в Зарайске

Современные сооружения для очистки установили в селе Протекино муниципального округа Зарайск. Благодаря этому улучшится качество услуг для более чем 700 жителей.

Специалисты построили блок биологической очистки с аэротенком и вторичным отстойником. Также они установили систему аэрации с тремя воздуходувками, ввели доочистку.

В систему доочистки вошли мешочные фильтры, ультрафиолетовое обеззараживание, в том числе система возврата ила и иловые карты. При этом сооружения полностью автоматизированы.

Всю систему контролю вывели на диспетчерский пункт. Также работает наблюдение с помощью видеокамер.

Если внезапно электроэнергию отключат, дополнительный генератор запустит процесс заново без сбоев. В этом случае бактерии, которые работают в аэротенках, не погибнут.

Отметим, что новые очистные обслуживают восемь многоквартирных домов, школу, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.