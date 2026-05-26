Новые очистные сооружения построят в Сергиевом Посаде в этом году

На площадке завершили возведение основных монолитных железобетонных конструкций приемной камеры, вторичных отстойников, цеха доочистки, производственного корпуса, трансформаторной подстанции и иловой насосной станции.

Одновременно продолжаются работы на других ключевых объектах комплекса — близится к завершению строительство цеха механической очистки, блока биологической очистки и цеха обезвоживания.

«В этом году проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты. Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах — снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Новые очистные сооружения смогут перерабатывать до 40 тысяч кубометров сточных вод в сутки. После ввода объекта в эксплуатацию качественными услугами водоотведения обеспечат около 97 тысяч жителей, а также социальные учреждения и предприятия в Сергиевом Посаде и близлежащих населенных пунктах.

Завершить строительно-монтажные работы планируют к концу года. Комплекс оснастят современными системами глубокой очистки и автоматизированным управлением технологическими процессами, что позволит повысить надежность и эффективность работы всей системы.