Новые очистные сооружения построят в Подмосковье в 2026 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области и специалисты лаборатории ГБУ МО «Мособлстройцнил» провели проверку строительства очистных сооружений в Сергиевом Посаде. Лаборатория оценила качество каменных и армокаменных конструкций.
На данный момент объект готов на 30%. По проекту, очистные сооружения с мощностью 40 тысяч кубометров в сутки будут обслуживать до 90 тысяч жителей Сергиево-Посадского округа и соседних районов. Оборудование оснастят технологиями для глубокого удаления фосфора, обеззараживания воды ультрафиолетом и механической обработки осадков центрифугами.
Строительство ведется на территории действующих очистных сооружений, которые будут законсервированы после ввода новых. Проект финансируется из областного бюджета и Фонда национального благосостояния. Завершение работ намечено на первый квартал 2026 года. Отмечается, что реализация проекта позволит улучшить экологию округа и состояние водных объектов.
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