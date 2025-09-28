Новые очистные сооружения построят в Дубне к 2028 году

В Дубне приступили к бетонно-монолитным работам на новых очистных сооружениях — первый этап строительства комплекса. Подрядчик вбивает сваи на первичном и вторичном отстойниках и аэротенке.

Новый очистной комплекс строят в рамках федеральной программы «Чистая волга» и программы реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения губернатора и правительства Московской области.

«Это самый значимый проект, который сейчас реализуем в городе. Работы по реконструкции очистных сооружений поддержал губернатор Андрей Воробьев. Работы же проходят по федеральной программе „Чистая Волга“. Сейчас все работы идут в графике, подрядчик, как и обещал, нарастил мощности и в сентябре вышел на монолитные работы», — отметили в администрации.

Мощность новых сооружений составит 50 тысяч кубометров в сутки. В рамках первого этапа возведут сооружение аэротенка, четыре первичных отстойника, четыре вторичных, здание механических решеток и ультрафиолетового обеззараживания, административно-бытовой комплекс и здание цеха мехобезвоживания, гараж и площадки компостирования.

Дубну подключат к новым очистным сооружениям после завершения второго этапа строительства. Затем снесут старые фильтры и приступят к третьему этапу. Полностью комплекс введут в эксплуатацию в начале 2028 года.