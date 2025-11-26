Новые очистные сооружения построят в Дмитрове

В Дмитрове в Единой информационной системе опубликовали извещение о проведении открытого конкурса по строительству новых очистных сооружений. Подрядчик должен провести проектно-изыскательские работы и возвести объект мощностью до 30 тысяч кубометров в сутки.

Новые очистные сооружения в Дмитрове построят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет местного и областного бюджетов.

«Город растет. Очистные сооружения, которые были построены очень давно, уже плохо справляются со своей задачей. Поэтому меня очень порадовала новость о том, что вскоре начнется модернизация», — поделился мнением житель Дмитрова.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева рассказала, что завершить строительство планируют в 2027 году.

Реализация проекта повысит качества очистки сточных вод и улучшит экологическую обстановку.

«Строительство новых очистных сооружений — это важнейший проект для нашего округа, который напрямую повлияет на качество жизни десятков тысяч жителей и экологическое состояние территории», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.