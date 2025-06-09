Новые очистные сооружения построят в деревне Тимохово Богородского округа

В деревне Тимохово Богородского округа начались работы по обновлению очистных сооружений в рамках государственной программы. Проект включает несколько этапов. Уже выполнены подготовительные работы.

Специалисты оградили периметр участка, что обеспечило безопасность работ. Также они подготовили подъездные пути для доставки строительных материалов и оборудования. Важным шагом стало завершение ремонта фундамента, который станет основой для новых блочно-модульных очистных сооружений.

Второй этап проекта уже стартовал, и на объект доставили первую партию оборудования. Рабочие активно занимаются установкой, что позволит ускорить процесс модернизации.

Планируется, что все работы завершатся в этом году, что обеспечит надежную эксплуатацию системы и повысит эффективность очистки сточных вод. В Подмосковье с 2018 года активно реализуются проекты по обновлению очистных сооружений, и в 2025 году в программу включены 11 новых объектов, среди которых находится и Тимохово.