Новые оборонные технологии рассмотрели на научно-технической конференции в Дубне

Участники всероссийской научно-технической конференции имени Березняка «Новые горизонты отечественной авиации и ракетостроения», которая второй раз проходит по инициативе ГосМКБ «Радуга» в Дубне, обсудили новые вызовы в сфере оборонных технологий и привлечение в нее молодых специалистов. Инженеры, разработчики, специалисты предприятий оборонно-промышленного комплекса говорили о том, что реально влияет на обороноспособность страны.

Их задача — через диалог с коллегами получить реальный результат. Среди тем в работе секций — защитное покрытие малых летательных аппаратов, оптимизация внешнего облика ракеты «воздух-воздух», новый механизм раскрытия крыльев беспилотников.

Результатом первой конференции, которая состоялась осенью 2024 года, стал сборник трудов, сформированный по итогам работы участников. В нем — решения задач, стоящих сегодня перед военно-промышленным комплексом.

«Самое главное — результат, которым закончится эта конференция, какие новые направления будем поддерживать, чтобы выйти на передовые позиции», — сообщил генеральный директор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ Борис Обносов.