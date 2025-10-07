Новые оборонные технологии рассмотрели на научно-технической конференции в Дубне
Участники всероссийской научно-технической конференции имени Березняка «Новые горизонты отечественной авиации и ракетостроения», которая второй раз проходит по инициативе ГосМКБ «Радуга» в Дубне, обсудили новые вызовы в сфере оборонных технологий и привлечение в нее молодых специалистов. Инженеры, разработчики, специалисты предприятий оборонно-промышленного комплекса говорили о том, что реально влияет на обороноспособность страны.
Их задача — через диалог с коллегами получить реальный результат. Среди тем в работе секций — защитное покрытие малых летательных аппаратов, оптимизация внешнего облика ракеты «воздух-воздух», новый механизм раскрытия крыльев беспилотников.
Результатом первой конференции, которая состоялась осенью 2024 года, стал сборник трудов, сформированный по итогам работы участников. В нем — решения задач, стоящих сегодня перед военно-промышленным комплексом.
«Самое главное — результат, которым закончится эта конференция, какие новые направления будем поддерживать, чтобы выйти на передовые позиции», — сообщил генеральный директор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ Борис Обносов.
Одним из центральных вопросов второй конференции стало привлечение молодежи к работе в сфере оборонных технологий — заинтересовать, обеспечить комфортные условия, мотивацию.
«Очень важно создавать современный красивый комфортный город. В выполнении этой задачи на нас лежит большая ответственность. Поскольку приглашенных в Дубну специалистов интересует, что делают городские власти, чтобы обеспечить им полное погружение в решение рабочих задач», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Более 100 участников из 40 организаций — предприятий военно-промышленного комплекса, технических вузов, которые готовят для него специалистов — съехались в Дубну из 11 субъектов федерации. Конференция будет работать четыре дня.