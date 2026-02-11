Новые объекты теплоснабжения построят в Чехове

В ходе часа по жилищно-коммунальному хозяйству глава округа Михаил Собакин обсудил с сотрудниками администрации и представителями подрядных организаций реализацию государственной программы по модернизации объектов теплоснабжения Чехова и планы на предстоящий период. Данная тема стала центральной в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области с руководством регионального правительства и главами округов.

Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области в округе реализуется масштабная программа модернизации объектов теплоснабжения. На 11 котельных продолжаются начатые в прошлом году работы. На данный момент заключили контракты на капитальный ремонт 11 центральных тепловых пунктов и замену 234 участков тепловых сетей общей протяженностью свыше 45 километров в двухтрубном исполнении.

Четыре блочно-модульных котельных построят в таких населенных пунктах, как: Манушкино, Шарапово, Чепелево и Березки. Реконструкцию проведут в поселках Столбовая и Любучаны, в деревне Васькино и в городе на улице Комсомольская.

Дополнительно в рамках аварийного контракта проводится ряд работ на теплосетях и центральных тепловых пунктах для повышения их надежности. По итогам реализации программы 423 многоквартирных дома, 62 социальных объекта и более 75 тысяч жителей получат качественное снабжение энергоресурсами.

«Объем работ на сетях предусмотрен большой. Уже сейчас подрядчики заканчивают разработку проектно-изыскательных работ и выходят на строительно-монтажные работы. Возможны временные неудобства, как в части обеспечения ресурсами, так и в части благоустройства территорий. Прошу жителей с пониманием отнестись к ситуации. После окончания земляных работ в обязательном порядке будет проведено благоустройство территории, подтверждающее исполнение контракта в полном объеме. Обо всех плановых работах мы обязательно будем информировать наших жителей», — подчеркнул руководитель муниципалитета Михаил Собакин.