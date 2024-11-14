Школы и детские сады построят для ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе

В Ленинском округе планируется строительство пяти объектов социальной инфраструктуры в новом жилом комплексе. Проект включает две школы и три детских сада общей вместимостью более четырех тысяч мест.

В новом ЖК «1-й Южный», который находится в деревне Тарычево, появится современная социальная инфраструктура. Здесь возведут две школы и три детских сада, рассчитанные на четыре тысячи четыреста пять мест. Проект реализуется группой компаний «ФСК».

Строительство комплекса началось весной двадцать третьего года. Жилом комплексе «1-й Южный» занимает территорию более пятидесяти гектаров и включает четырнадцать жилых домов. Первый этап строительства включает школу на тысячу двести пятьдесят учеников и детский сад на триста тридцать мест. Школу планируется построить в четвертом квартале двадцать пятого года, при этом она будет выполнена с архитектурными элементами, напоминающими игру «Змейка».

В рамках проекта будут оборудованы безопасные пешеходные маршруты к каждому объекту, чтобы обеспечить удобство и доступность для жителей комплекса.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».