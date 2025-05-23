Новые ноутбуки для сдачи школьных экзаменов закупили в Дубне

В Дубне в этом году приобрели 250 новых ноутбуков, а в прошлом — 125. Эти устройства используются школьниками для сдачи экзаменов по иностранным языкам и информатике.

В итоге почти 400 современных ноутбуков будут закреплены за пунктами проведения экзаменов, что удобно как для организаторов, так и для учеников: работать на ноутбуках комфортнее, чем на планшетах. Помимо обновления парка ноутбуков, в аудиториях заменили камеры видеонаблюдения.

Также были закуплены сканеры и принтеры. Значительная часть финансирования поступила из средств по программе развития наукоградов. Глава Дубны Максим Тихомиров принял решение полностью обновить технику, используемую при проведении экзаменов.

«Наши выпускники школ всегда показывают высокие результаты. Но все мы знаем, как волнительно сдавать экзамены и что любой форс-мажор может выбить из колеи. Стараемся минимизировать все риски, поэтому выделили средства на закупку нового оборудования для сдачи ОГЭ и ЕГЭ», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.