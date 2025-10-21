Новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов установили в Чехове

На еженедельном совещании губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с областным правительством и главами округов обсудили формирование норматива накопления твердых коммунальных отходов для различных предприятий и учреждений. Глава Чехова Михаил Собакин представил доклад по местным компаниям.

Согласно постановлению Правительства от 26 августа 2023 года № 1390 все субъекты России обязаны пересмотреть норматив до 1 июля 2027 года. Подмосковье взяло на себя обязательства провести эту процедуру досрочно — в 2026 году. Андрей Воробьев отметил, что в регионе уже реализуют большую программу по улучшению процесса утилизации мусора, которая дала заметные результаты.

Норматив — среднее количество отходов в расчете на единицу площади в год. Замеры проводятся в течение четырех сезонов не менее семи дней подряд. В ходе процедуры происходит измерение емкостей на контейнерной площадке и взвешивание. Затем зафиксированные с помощью фото и видео параметры направляются Российскому экологическому оператору.

«В Московской области произведены замеры по 16 категориям, включающим как социальные объекты, так и предприятия, и сферу обслуживания. По поручению Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, управляющая компания „Чеховское благоустройство“ ознакомилось с тарифами, предложенными Министерством чистоты и федеральными ведомствами, и определило для Чехова наиболее оптимальные», — пояснил глава округа Михаил Собакин.

С 1 октября в Чехов за обращение с отходами отвечает компания «Каширский региональный оператор».