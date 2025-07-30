Новые названия присвоят улицам и объектам в Серпухове

Очередное заседание совета депутатов под председательством Михаила Шульги состоялось в Серпухове. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Алексей Шимко, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова и председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков.

На заседании обсудили ключевые вопросы развития городского округа. Депутаты рассмотрели инициативы по переименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети в честь выдающихся личностей и знаковых событий. Это важно для сохранения исторической памяти и уважения к людям, внесшим вклад в развитие Серпухова и всей России.

Парламентарии приняли решение о вхождении Серпухова в некоммерческую организацию «Союз развития наукоградов». Это откроет новые возможности для поддержания научного потенциала округа, инноваций и молодых специалистов, а также поможет привлекать инвестиции в научно-техническую сферу.

Кроме того, депутаты обсудили необходимость усиления муниципального контроля в сфере чистоты и порядка, чтобы городской округ оставался комфортным и ухоженным.