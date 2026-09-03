Новые насосы на водозаборных узлах установят в Солнечногорске

Проблему с давлением зафиксировали в доме № 10 на улице Рабочей, а также в домах № 19 и № 21 на улице Почтовой.



«Это важный вопрос, связанный с эксплуатацией многоквартирных домов. ГУП МО „Солнечногорское ЖКХ“ в кратчайшие сроки заменит насосы на водозаборном узле, после чего осуществит повторные замеры давления», — сказал Никита Иванов.



Кроме того, Никита Иванов поручил управляющим компаниям уведомить собственников о необходимости предоставить специалистам «Мособлгаза» доступ в квартиры. Допуск требуется для проведения планового технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, от которого зависит безопасность жильцов.



Отдельно участники обсудили работу с автоматизированными системами и электронным документооборотом. Речь шла о своевременной загрузке паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному периоду и заполнении реестров в «ЖКХ Контур». Детальный разбор этих процессов позволит сократить количество технических ошибок и корректно сформировать сводные данные по городскому округу.



Следующий штаб, как отметил Никита Иванов, состоится через неделю. На встрече проверят выполнение поставленных задач и поручений.