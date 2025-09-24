Новые «народные тропы» обустроили в Раменском

В округе завершено обустройство новых пешеходных дорожек в рамках программы «Народная тропа». В результате проведенных работ были благоустроены 11 пешеходных зон, которые были выбраны на основании запросов и предложений местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа «Народная тропа» в 2025 году охватила 557 объектов по всему Подмосковью, что на 60 больше, чем в предыдущем году. Основная цель проекта заключается в создании комфортной и безопасной инфраструктуры для пешеходов. В Раменском округе благоустроенные пешеходные зоны появились в различных населенных пунктах, включая Софьино, Тимонино, а также по улице Космонавтов. Кроме того, работы были проведены в поселках Электроизолятор и Совхоза «Раменское». Все мероприятия были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По словам представителей администрации муниципалитета, реализация программы «Народная тропа» не только улучшила доступность и безопасность передвижения по территории округа, но и стала важным шагом к созданию более комфортной городской среды для жителей Раменского.