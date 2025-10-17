Новые направления открыли в Центрах цифрового образования в Подольске

Четыре новых направления появились в Центрах цифрового образования IT-cube в школах городского округа. Эти форматы обучения расширяют возможности выпускников IT-cube в будущем.

Для учеников начальной школы открылось направление «Юный айтишник», где детей обучают азам программирования. У ребят постарше пользуются популярностью «3D моделирование», «Проектная деятельность» и «Векторная графика».

Центр IT-куб гимназии имени Подольских курсантов уже четыре года является местом притяжения для юных изобретателей со всего юга столичного региона.

«Изначально, когда мы открывались, в нем насчитывалось шесть направлений, сейчас мы реализуем 12 направлений допобразования технической направленности. Мы видим запрос от родителей, от детей, и по этим запросам открываем новые направления. Мы берем всех без отбора и обучаем новым IT –специальностям, даем детям возможность сделать шаг в будущую профессию в IT-сфере», — рассказал руководитель центра Никита Мельник.