Новые направления открыли в Центрах цифрового образования в Подольске
Четыре новых направления появились в Центрах цифрового образования IT-cube в школах городского округа. Эти форматы обучения расширяют возможности выпускников IT-cube в будущем.
Для учеников начальной школы открылось направление «Юный айтишник», где детей обучают азам программирования. У ребят постарше пользуются популярностью «3D моделирование», «Проектная деятельность» и «Векторная графика».
Центр IT-куб гимназии имени Подольских курсантов уже четыре года является местом притяжения для юных изобретателей со всего юга столичного региона.
«Изначально, когда мы открывались, в нем насчитывалось шесть направлений, сейчас мы реализуем 12 направлений допобразования технической направленности. Мы видим запрос от родителей, от детей, и по этим запросам открываем новые направления. Мы берем всех без отбора и обучаем новым IT –специальностям, даем детям возможность сделать шаг в будущую профессию в IT-сфере», — рассказал руководитель центра Никита Мельник.
В кружке по разработке виртуальной реальности ребята создают цифровые копии помещений и объектов, которые потом можно увидеть на экране либо же с помощью специальных очков. «Начинали с чего-то простого, а потом пришли к тому, что стали делать полные цифровые копии музеев. В нашем случае это музей имени Подольских курсантов, сейчас делаем проект для НИИ НПО „Луч“», — рассказал ученик 11-го класса гимназии Вячеслав Гришин.
А Дмитрий Павлов создал робота-уборщика, который ездит по кабинету и сам собирает мелкие детали, упавшие со стола. «Его основная фишка заключается в том, что его можно создать в любом классе робототехники. Я скоро выпущу чертежи, схему сборки, и любой человек сможет его собрать», — отметил девятиклассник.
В настоящее время центр дает школьникам возможность обучаться по направлениям: программирование роботов, системное администрирование, разработка VR/AR-приложений, видеоблогинг, основы алгоритмики и логики, программирование на Python, БПЛА.