Новые направления обучения появились в колледже Воскресенска

Фото: Светлана Плотникова

В Воскресенском колледже началась приемная кампания в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В этом году в проекте также участвуют специальности «электрик» и «автоматчик».

Преподаватель и куратор амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» Анастасия Мурашова сообщила, что сейчас ведется активное информирование потенциальных студентов. С абитуриентами проводят встречи, на которых рассказывают о новых специальностях, возможностях обучения и карьерных перспективах.

Цель проекта — создание образовательно-производственных кластеров, объединяющих колледжи и предприятия экономического сектора, что обеспечивает студентам гарантированное трудоустройство после окончания обучения.

Отметим, что документы принимаются по адресу улица Ленинская, дом 1. Приемная кампания завершится 15 августа.

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