Новые наглядные пособия получили студенты техникума в Коломне

В аудиториях технологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета появились новые наглядные пособия, которые помогут при подготовке молодых профессионалов. Особенно студентов профилей «Автомобильный сервис» и «Транспорт».

Университетский кампус пополнился ценным подарком от компании «КорсГрупп», одного из ведущих автомобильных холдингов в России. На трейлере были доставлены силовые агрегаты от Mazda и BMW, а также трансмиссия.

Эти современные автомобильные детали будут использоваться на практических занятиях в качестве учебных экспонатов, что позволит студентам непосредственно знакомиться с передовыми технологиями строения и эксплуатации автомобилей.

Новые пособия дополнят уже существующую коллекцию факультета, в которой имеется уникальный экспонат — двигатель от легендарного Porsche. Это расширение учебной базы позволит студентам получить более глубокие знания и навыки, необходимые для работы с современными автомобилями, и лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности.

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