Новые музыкальные инструменты закупили для детской школы искусств № 2 в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетил Детскую школу искусств № 2 в Балашихе и вместе с директором Максимом Бологаном осмотрел музыкальные классы и новые инструменты, приобретенные для юных дарований. В учреждении обновление коснулось 10 современных пианино и баянов, что значительно повысит качество образовательного процесса.

Депутат поблагодарил учащихся школы за импровизированный концерт, которым они порадовали гостей и продемонстрировали свое мастерство.

«Очень важно, чтобы талантливые дети имели доступ к лучшим образовательным ресурсам, в том числе к современным музыкальным инструментам. Это прямое исполнение наказов жителей, которые видят, как их дети развиваются в комфортных условиях. Убежден, что программа обновления учебных материалов и инструментов будет продолжаться», — отметил Тарас Ефимов.

В Детской школе искусств № 2 работают семь музыкальных и одно художественное отделение. Педагогический коллектив насчитывает более 35 квалифицированных преподавателей, которые ведут активную творческую и воспитательную работу.