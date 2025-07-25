Новые мусорные контейнеры установят в Чехове

Весной региональный оператор Чеховского кластера «МСК-НТ» закупил и заменил около полутора тысяч баков для твердых коммунальных отходов. В июне компания приобрела еще тысячу серых пластиковых емкостей для мусора в рамках модернизации контейнерного парка.

Новая тара для сбора смешанных отходов соответствует требованиям двухкомпонентной системы раздельного сбора «Два бака» в Подмосковье. Как отмечают специалисты кластера, по сравнению со старыми металлическими емкостями пластиковые контейнеры обладают преимуществом в весе, облегчают эксплуатацию и обслуживание.

Сейчас для обустройства комфортной среды в муниципальном округе Чехов идет установка полученных пластиковых мусорных баков на обустроенных контейнерных площадках и в местах сбора твердых коммунальных отходов. Зоны оборудовали в полном соответствии с нормативными требованиями Правительства Московской области.