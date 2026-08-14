Новые мониторы пациента поступили в Ногинскую больницу

35 современных мониторов поступили в Ногинскую больницу. Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новое оборудование позволит медицинским специалистам осуществлять непрерывный контроль состояния пациентов и своевременно реагировать на изменения показателей. Монитор оценки глубины анестезии МГА-06 помогает врачам-анестезиологам оценивать состояние пациента во время медицинских вмешательств.

«Поступление современного оборудования позволяет повысить качество и безопасность оказания медицинской помощи. Мониторы дают возможность постоянно отслеживать состояние пациентов, а монитор глубины анестезии предоставляет специалистам дополнительные данные для контроля состояния пациента во время анестезии», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Записаться на прием к специалистам Ногинской больницы жители могут через региональные сервисы записи на прием, а также по телефону регистратуры медицинского учреждения.