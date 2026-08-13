Новые мониторы пациента поступили в больницу в Воскресенске

В Воскресенскую больницу поступили два прикроватных монитора МПР6-03 «Тритон» для непрерывного контроля жизненных показателей пациентов. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Мониторы предназначены для контроля основных параметров жизнедеятельности пациентов всех возрастных групп — от новорожденных до взрослых. Аппараты отслеживают электрокардиографию, пульсоксиметрию, неинвазивное артериальное давление, термометрию, параметры дыхания и капнографию. Дополнительно приборы могут анализировать состав дыхательной смеси и оценивать глубину анестезии на основе биспектрального анализа ЭЭГ.

«Современные мониторы помогают врачам быстро замечать изменения в состоянии пациентов и своевременно реагировать на любые отклонения. С начала года в больницы региона поступило 220 таких аппаратов. До конца года поставим еще 62 единицы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование уже поступило в учреждение и используется в работе с пациентами. Благодаря новой технике врачи могут обеспечивать комплексный контроль за состоянием больных в реальном времени.