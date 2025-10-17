Новые мольберты закупили для Детской школы искусств в Пушкино

Для Детской школы искусств в Пушкино закупили 40 новых мольбертов благодаря помощи депутата Мособлдумы Александра Легкова. Народный избранник, а также муниципальный депутат Дмитрий Кульков и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева приняли участие в творческом мастер-классе и оценили новые инструменты для художников.

«Был запрос от ребят, что нужны мольберты, удобнее рисовать на них и можно начинать уже с первого класса заниматься профессионально, а не с четвертого, как раньше», — рассказал Александр Легков.

Депутаты также посетили музыкальное отделение школы. Здесь обновили мебель в рамках программы инициативного бюджетирования.

Депутат Московской областной Думы Александр Легков раньше занимался в этой школе — учился играть на баяне. Теперь он помогает преобразить пространство и сделать его более технологичным. На очереди — ремонт входной группы.