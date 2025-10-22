Новые многофункциональные комплексы построят в индустриальном парке в Видном

В Ленинском округе построят многофункциональные объекты на территории производственно-складского комплекса «Горки Лайт Индастриал Парк». В администрации отметили, что подобные проекты пользуются популярностью и в муниципалитете, и в Московской области.

В комплексах расположатся складские помещения, офисы и демонстрационные залы, сообщили в администрации Ленинского округа.

«Успешный запуск первой фазы и активное строительство второй свидетельствуют о популярности многофункциональных промышленных площадок. Отсутствие доступных площадей для аренды или приобретения явно демонстрирует высокий спрос на формат Light industrial и профессионализм в реализации данного проекта», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В парке уже функционирует 21 объект, а до конца 2026 года запустят еще 20. Полная занятость первой очереди подтверждает высокий спрос на такой формат.

«Общий объем инвестиций в расширение комплекса составит 5,6 млрд рублей. Реализация проекта второй очереди позволит создать 300 новых рабочих мест и укрепит позиции „Горки Лайт Индастриал Парк“ на рынке производственно-складской недвижимости Подмосковья», — сказал Станислав Каторов.

Объекты будут соответствовать современным требованиям и обеспечат резидентов новыми возможностями для организации производства.