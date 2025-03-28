Новые методы контроля строительства обсудили в Подмосковье

Министр правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Артур Гарибян и председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков выехали на стройплощадку завода по производству лекарств. Там они обменялись наработками в сфере контроля объектов, а также обсудили применение новых технологий в отрасли.

«Обмен опытом непосредственно на площадке — это максимально живая дискуссия, когда есть возможность посмотреть, как работают наши коллеги. Мы присоединились к Мосгосстройнадзору на этапе итоговой проверки», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В этот раз проверки пожарной безопасности объекта провели по современным технологиям. В ведомстве отмечают, доля инструментальной оценки в работе увеличивается постоянно.

«Это позволяет рационально использовать бюджетные средства и не создает дополнительной административной нагрузки на участников строительства, поскольку все процедуры интегрированы в стандартный регламент проверок», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

На этом предприятии будут производить препараты от редких заболеваний, а также социально значимые лекарства. Мощности завода позволят выпускать до 5,4 миллиона флаконов в год.