Новые места обитания краснокнижных растений обнаружили в Коломне

Специалисты Миэкологии Подмосковья обнаружили новые места обитания растений, занесенных в Красную книгу региона. Они нашли популяции змееголовника Рюйша и зимолюбки зонтичной около ж/д станции Черная в редкостойном сосновом бору Коломны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Это очень ценная находка, позволяющая расширить ареал обитания охраняемых видов, а также свидетельство хорошего состояния экосистем. Стоит особо отметить, что в Коломне змееголовник раньше не находили», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Змееголовник Рюйша встречается в западной и южной частях Подмосковья, чаще у долин рек Москвы и Оки. Растение стало известно с середины XIX века, а сейчас считается сокращающимся видом и внесено под вторую категорию Красной книги.

Зимолюбка зонтичная тоже редкий вид, только уже третьего уровня, водится в Егорьевске.

Ранее оба этих вида использовались в качестве народных лекарств.

В Минэкологии напомнили, что за уничтожение охраняемых растений полагается административная ответственность.