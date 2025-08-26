Новые меры социальной поддержки врачей приняли в Балашихе

В Балашихе состоялось 82-е заседание Совета депутатов, на котором были рассмотрены 16 ключевых вопросов, затрагивающих разные сферы жизни городского округа. Центральной темой стала разработка мер социальной поддержки для врачей и медицинских работников.

Среди предложенных мер — компенсация затрат на общественный транспорт и аренду жилья, а также дополнительные выплаты врачам, работающим в образовательных учреждениях, и молодым специалистам. Эти шаги направлены на привлечение квалифицированных кадров в здравоохранение Балашихи и повышение качества жизни медиков.

В преддверии Дня города, который состоится 6 сентября, депутаты обсудили присвоение звания почетного гражданина. Высокого звания удостоены пять человек за выдающийся вклад в развитие городского округа. Также был поднят вопрос обновления Доски почета, чтобы отметить достижения жителей Балашихи.

«Сегодняшние вопросы — знаковые для нашего города. Они направлены на повышение комфорта и качества жизни жителей», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Балашиха.

Следующее заседание Совета запланировано на 16 сентября 2025 года. Ожидается, что оно продолжит работу над актуальными задачами для дальнейшего развития Балашихи.