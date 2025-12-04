Новые меры профилактики абортов утвердили в Подмосковье

Закон, направленный на профилактику абортов, приняли в Мособлдуме. Он устанавливает мероприятия, направленные на повышение рождаемости. Это создание центров медико-социальной поддержки женщин, мотивационное анкетирование и многое другое.

Новый закон направлен на снижение случаев искусственного прерывания беременности и повышение рождаемости в Подмосковье.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, благодаря уже введенным мерам за последние семь лет число абортов в госучреждениях снизилось более чем в два раза. На это повлияли консультации с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

«Специалисты центров медико-социальной поддержки, перинатальных центров, кабинетов медико-социальной помощи проводят консультации с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Женщины получают всю необходимую информацию о том, какая медицинская помощь им положена и куда они могут обратиться, о том, какие меры социальной поддержки им положены», — сказал он.

С 2024 года в Подмосковье на единый стандарт работы перешли 60 женских консультации. Там стоящие на учете женщины могут получить бесплатное индивидуальное сопровождение помощника.

Благодаря комплексной работе с начала года на учет по беременности встали более тысячи женщин, которые планировали сделать аборт.

«В нашем законе мы прописали все эти меры, которые уже эффективно действуют. Это, в частности, создание центров медико-социальной поддержки женщин, кабинетов медико-социальной помощи на базе женских консультаций. У нас в регионе работает 40 кабинетов и 6 центров по оказанию такой помощи беременным женщинам», — пояснил Игорь Брынцалов.

Закон также устанавливает норму о запрете на склонение беременных к аборту.