Новые меры поддержки введут для помощников по уходу за инвалидами в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 12:39 Новые меры поддержки введут для помощников по уходу за инвалидами в Подмосковье Подмосковье расширит льготы для помощников по уходу за инвалидами Министерство социального развития Подмосковья

Читать 360 в

Новые меры поддержки для тех, кто работает с инвалидами, введут в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Меры поддержки будут аналогичны тем, которые сейчас действуют для врачей. Уже с 1 июня мы введем ежемесячную компенсацию аренды квартиры для работников, которые не имеют жилья в регионе. Сотрудник будет получать 20 тысяч рублей, а семья — 30 тысяч рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Реклама

Для молодых специалистов и реабилитологов введут две выплаты — 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

Кроме того, для соцработников запускают программу «Приведи друга». Если по рекомендации уже работающего сотрудника устроится новый специалист, это станет основанием для премии. 40 тысяч рублей выплатят за врача, 20 тысяч — за логопедов, психологов и помощников по уходу за инвалидами.

Новые меры заработают с 1 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».