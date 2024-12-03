Новые меры поддержки для бюджетников утвердили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск ввели новые меры поддержки для работников образования, здравоохранения и полиции. Теперь бюджетники могут выкупить у муниципалитета жилое помещение, если они проживают в нем не менее пяти лет на условиях коммерческого найма.

Особенности процедуры разъяснил глава округа Константин Михальков на встрече с жителями в местном отделении «Единой России». Заведующая приемным отделением Солнечногорской больницы Светлана Бочарникова обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом о возможности выкупа жилья в собственность. Она работает в Солнечногорске с 2015 года и сейчас арендует квартиру по договору коммерческого найма.

Константин Михальков подчеркнул, что депутаты поддержали эту инициативу. Теперь наниматели могут рассчитывать на льготу: уменьшение стоимости жилья наполовину, а также возможность рассрочки на срок до пяти лет с кредитной ставкой, равной одной трети от ключевой ставки Центробанка. Это право имеют сотрудники государственных и муниципальных бюджетных учреждений, а также образовательных и дошкольных организаций, чей стаж работы в этих сферах составляет не менее 10 лет.

«Наша цель — создать такие условия, чтобы профессионалы оставались в Солнечногорске, строили свою жизнь здесь и чувствовали поддержку со стороны округа. Мы будем предлагать Совету депутатов внести поправки, которые позволят выкупать квартиры из коммерческого найма даже тем, кто имеет жилье в другом регионе», — отметил Константин Михальков.

До 10 декабря депутаты-члены фракций всех уровней и заместители главы встретятся с жителями в приемной партии «Единая Россия» в Солнечногорске. Они обсудят вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки, образования и здравоохранения.

Записаться на прием можно через сайт или по телефонам: 8 (980) 197-10-01 и 8 (495) 106-05-50.

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