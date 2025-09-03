Новые мелодии для звонка в школах подобрали в Подмосковье

В школах Подмосковья продолжают реализовывать проект «Мелодии вместо звонков», который организовало Минпросвещения России. Вместо обычных звонков на уроки и перемены ребята в сентябре услышат такие песни, как «Первоклашки», «Солнечный свет», «Моя столица», «Шаг вперед» и «Азбука».

«Проект „Музыка вместо звонков“ реализуется в сотрудничестве с Центром всестороннего развития детей „Прогресс“ и направлен на развитие гармоничной личности, а также на знакомство школьников с музыкальной культурой», — отметили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.

Музыка будет меняться каждый месяц на протяжении всего учебного года и будет связана с важными праздниками и событиями. Это не только создаст атмосферу, но и станет поводом обсудить темы песен на уроках и занятиях вне расписания.

Мелодии для школ предоставляют партнеры проекта: инициатива «Главные детские песни», победители фестиваля «Современная музыкальная карта России», российские исполнители, а также участники конкурсов «Мелодии вместо звонков».