Новые медучреждения в Одинцове. Воробьев рассказал о строительстве стационара и ФАП

Воробьев рассказал о ремонте и строительстве медучреждений в Одинцове

Работы по модернизации стационара в Перхушково продолжаются. Сейчас в здании перекладывают коммуникации, ремонтируют кровлю. Об этом рассказал Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Глава региона рассказал, что после капитального ремонта, который завершится в следующем году, на базе больницы будет открыт региональный сосудистый центр на 163 койки.

«Здесь будут отделения нейрохирургии, неврологии, нейро- и кардиореанимации, кабинеты томографии, пять операционных. Своевременную помощь здесь будут оказывать пациентам с инсультами и инфарктами», — указал Воробьев.

Губернатор также отметил, что сейчас ведется строительство консультативно-диагностического центра в селе Ромашково. В настоящее время рабочие завершают отделку фасада, устанавливают лифты и монтируют внутренние инженерные системы, а впереди — работы по благоустройству.

Комплексный диагностический центр (КДЦ) сможет принимать до 350 пациентов за смену. В трехэтажном здании разместятся взрослое и детское отделения, лаборатории, дневной стационар и отделения для восстановительного лечения. Поставки современного оборудования составят около трех тысяч единиц техники. Завершение всех работ планируется летом 2025 года.

«В 2025 году откроем ФАП в Дубках, а в 2026 — поликлинику для взрослых и детей на 500 посещений со станцией скорой помощи в микрорайоне Трехгорка», — подытожил Воробьев.