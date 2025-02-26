Новые мастерские открылись в Звенигородском филиале Красногорского колледжа

Звенигородский филиал Красногорского колледжа готовит профессионалов в сфере туризма, управления логистическими процессами и медицины. На базе учреждения появились новые профессиональные мастерские, где проводят практические занятия по операционной логистике, туризму, поварскому и кондитерскому делу, хлебопечению, ресторанному сервису и туроператорской деятельности.

Новые мастерские осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Сейчас в колледже обучаются 440 студентов, 90% из которых зачислили на бюджетной основе.

«В 2025 году колледж выпустит 95 студентов — специалистов по гостиничному делу, поваров и кондитеров. Кроме того, на базе колледжа прорабатывается открытие нового направления по подготовке операторов автоматической линии», — рассказал глава муниципалитета.

Учебная организация неоднократно занимала призовые места на различных конкурсах и всероссийских олимпиадах. Кроме того, колледж служит региональной базой для проведения чемпионатов всероссийского уровня по профессиональному мастерству, таких как «Профессионалы» и «Абилимпикс».