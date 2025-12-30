Новые мастерские открыли в техникуме в Наро-Фоминске

Официальное открытие новых мастерских состоялось в Наро-Фоминском техникуме. Возможности этих площадок максимально приближены к реальным производственным условиям.

Современное оборудование, включая станки с числовым программным управлением, уже оценили будущие сварщики и слесари. Теперь практические занятия смогут выйти на новый уровень, благодаря чему расширится квалификация специалистов.

В техникуме модернизированы также лаборатории по другим направлениям. В итоге осваивать азы профессии на практике могут 550 студентов разных специальностей. Масштабные работы стали возможны благодаря госпрограмме «Образование в Подмосковье».

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ отметил, что более 70% выпускников техникума приходят работать на предприятия муниципалитета. Открытие новых мастерских станет важным шагом в подготовке высококвалифицированных специалистов для реального сектора экономики округа.