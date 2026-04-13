Новые мастерские для коммунальной техники построят в Истре

В муниципальном округе Истра продолжается реализация проекта по созданию мастерских для обслуживания коммунальной техники. Объем инвестиций в объект составляет 110 миллионов рублей, завершение работ намечено на четвертый квартал 2026 года.

Представители инвестиционного и аграрного блоков администрации округа провели рабочую встречу с предпринимателем, который реализует проект с 2023 года. Обсуждение прошло на площадке строительства, где уже сформирован каркас будущих зданий.

Проект включает возведение двух мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания коммунальной техники. На текущем этапе подрядчики ведут основные строительные работы. Власти отметили, что объект имеет значение для развития инфраструктуры округа.

Новые производственные площади позволят создать дополнительные рабочие места для жителей Истры. Это повысит доступность трудоустройства и укрепит местную экономику.

В ходе встречи стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего расширения мощностей и обеспечения предприятия кадрами.

«Мы видим устойчивый темп работ и рассчитываем, что объект будет введен в срок. Для округа это важный шаг вперед», — отметил представитель администрации.

Предприниматель подтвердил, что реализация проекта идет по графику.

«Мы уже завершили ключевой этап и переходим к следующей фазе строительства. Планируем завершить все работы в установленный срок», — сказал он.