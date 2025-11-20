Новые машины пополнили парк коммунальной техники в Солнечногорске
В Солнечногорске передали новую спецтехнику для МКП «ИК ЖКХ». Поставка реализована при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В распоряжение коммунальщиков переданы две грузопассажирские «Газели», оборудованные как мобильные ремонтные комплексы. В них предусмотрены сварочные аппараты, бензопилы и набор ручного инструмента.
«На текущей неделе завершаются все регистрационные процедуры, и планируем, что после 23 ноября техника уже выйдет на линию и будет участвовать в рабочем процессе», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.
Также предприятие получило две каналопромывочные машины, предназначенные для ликвидации засоров, и два манипулятора для перевозки тяжелого оборудования. Вся техника создана на базе отечественных автомобилей и оснащена современными двигателями.
«Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева бригады теперь смогут быстрее добираться до аварий и оперативно решать проблемы в даже самых непростых случаях», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В ближайшее время ожидают поступления экскаватора, уже закрепленного за муниципалитетом. Новая техника позволит заметно повысить эффективность работы коммунальных служб округа.