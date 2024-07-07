Новый автобусный маршрут запустят в Балашихе с 8 июля
Микрорайон Алексеевская роща в Балашихе пополнили тремя автобусами. Они будут ходить от автостанции «Звездная», заезжать на остановку «Начало Лукино» и доезжать до метро «Щелковская».
Таким образом, появится новый маршрут от Балашихи до Москвы и в обратном направлении.
«Недавно автопарк Балашихи также пополнился еще пятью новыми автобусами марки „ЛиАЗ 52922“. В них имеется система климат-контроля, камеры, валидаторы для оплаты и USB-розетки. Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.
Благодаря нововведению балашихинцы смогут комфортно ездить до Москвы и обратно. Расписание автобусов появится 5 июля.
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