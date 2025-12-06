Новые маршруты общественного транспорта запустили в Химках

В Химках начали работу новые маршруты общественного транспорта, которые свяжут округ с ближайшими станциями метро. На линии выйдут современные российские автобусы, обозначенные как «Москва — область», которые будут работать по отдельным тарифам.

Маршруты № 1154, № 1532 и № 1981 будут иметь фиксированный тариф. Проезд по карте «Тройка» на маршруте № 1154 составит 75 рублей, а на маршрутах № 1532 и № 1981 — 72 рубля. При этом проезд по банковской карте обойдется на рубль дороже. Для маршрута № 1480 тариф будет зависеть от расстояния, и пассажиры должны будут прикладывать карту дважды — на входе и выходе. Стоимость проезда по карте «Тройка» варьируется от 63 до 81 рубля.

На всех новых маршрутах действуют безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» сроком на 30, 90 или 365 дней. Учащиеся могут оформить абонементы на 30 и 90 дней по карте москвича. Льготные категории граждан из Подмосковья смогут пользоваться автобусами бесплатно.

Маршрут № 1480 свяжет метро «Планерная» с улицей Германа Титова, а маршруты № 1154 и № 1532 соединят район Филино с «Планерной» и «Беломорской». Маршрут № 1981 будет курсировать от «Планерной» до Больницы № 119 в микрорайоне Новогорск.

Также с 6 декабря маршрут № 484с (станция метро «Планерная» — улица Германа Титова) будет отменен, его заменит маршрут № 1480. Кроме того, маршрут № 532к изменит направление и вместо станции метро «Речной вокзал» будет следовать до станции МЦД «Химки», а автобусы будут отправляться от госпиталя Минобороны вместо спортбазы в Филино.

Напомним, приобрести и пополнить карту «Тройка» можно в кассах и автоматах Московского метрополитена, а также онлайн через мобильные приложения.