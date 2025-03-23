Новые маммограф и флюорограф появились в больнице в Черноголовке

В больнице Черноголовки установили новое оборудование — современный маммограф и флюорограф. На них смогут проводить около сотни исследований за смену.

Аппарат для флюорографии позволяет делать изображения высокого качества моментально. Оборудование установили взамен старого аналогового. Перед этим в кабинетах сделали капитальный ремонт.

«Оборудование поставлено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта „Здравоохранение“. Оно отечественного производства. Стоимость его превышает 35 миллионов рублей», — добавила заместитель главы городского округа Черноголовка Светлана Федотова.

Новый маммограф способен увидеть любое новообразование. Даже если оно меньше одного миллиметра. Также изображения всего в несколько кликов отправляются в МОНИКИ. В ответ медики получают независимое мнение специалиста.

«У нас в Московской области есть центр второго мнения по анализу рентгеновских изображений на базе головного учреждения МОНИКИ. И вот именно современное оборудование, его подключение к системе, позволяет это сделать», — прокомментировал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.